У сукні зі справжнім пір'ям: іспанська акторка Мілена Сміт на церемонії вручення премії Harper's Bazaar

У Мадриді відбувся гламурний світський захід – вручення премії від видання Harper's Bazaar "Жінка року". Однією з гостей заходу була іспанська акторка Мілена Сміт.

У дівчини чудовий смак та стилісти, які підбирають їй завжди оригінальне вбрання. Зазвичай вона віддає перевагу ефектним лукам чорного кольору, але цього разу одягла довгу сукню від Loewe.

Вбрання було білого кольору, мало виріз на спині та незвичайно оформлене декольте, адже його прикрашав вузол тканини та два великі пера коричневого кольору. Образ акторки доповнила зачіска із зібраним волоссям, золотими прикрасами та макіяжем із помадою винного відтінку.

Мілена Сміт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що проривним для акторки став фільм, у якому вона зіграла з Пенелопою Крус — "Паралельні матері". Ця драматична картина отримала дві номінації на премію "Оскар": Пенелопа Крус за найкращу жіночу роль, а Альберто Іглесіас — за найкращу оригінальну музику.

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