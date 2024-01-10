У сукні зі срібними паєтками і стразами: Джуліанна Мур в ефектному образі сяяла на премії

63-річна акторка у красивому вбранні від Valentino з'явилася на світському заході.
Джуліанна Мур відвідала у Лос-Анджелесі церемонію вручення нагород Governors Awards, яку проводить Американська академія кінематографічних мистецтв і наук.
На івенті акторка постала в ефектній сукні з накидкою від бренду Valentino, яка була розшита каплевидними срібними паєтками і стразами. Мур взула босоніжки кольору металік на високій платформі і підборах.
Зірка розпустила волосся і зробила макіяж смокі-айс. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки.
Перед фотокамерами Джуліанна також позувала зі своїм колегою по фільму May December Чарльзом Мелтоном.
Нагадаємо, Джуліанна Мур на премію "Золотий глобус" прийшла в елегантній червоній сукні з пишною спідницею і оголеними плечами від бренду Bottega Veneta.
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