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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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323
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1 хв

У сукні зі срібними паєтками і декольте: гламурна Елізабет Герлі з сином завітала на премію

Британська акторка приїхала з сином до Німеччини на світський захід.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Елізабет Герлі із сином

Елізабет Герлі із сином / © Getty Images

Елізабет Герлі відвідала церемонію нагородження премії SPA Awards 2025, яка відбулася у Кенігсвінтері, Німеччина.

На червоній доріжці акторка постала у гламурному образі. На ній була срібна сукня максі без рукавів, повністю розшита маєтками — зверху маленькими, знизу — більшими. Вбрання мало галтер, американську пройму і глибоке декольте.

Елізабет Герлі із сином / © Getty Images

Елізабет Герлі із сином / © Getty Images

Аутфіт Ліз доповнила босоніжками на високих платформах і підборах. У неї була гарна зачіска з локонами, макіяж смокі-айс і з персиковими рум’янами. У вухах у них були срібні сережки-люстри.

На захід акторка приїхала разом зі своїм сином — 23-річним Деміаном. Хлопець теж мав ефектний вигляд. Він був одягнений у чорні шкіряні штани, чорну мереживну блузку і чорний оксамитовий піджак із вишивкою із зображенням квітів і птахів. На шиї у нього був ланцюжок із хрестиком. Аутфіт Деміан доповнив чорним взуттям на високих платформах.

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі у рожевому бікіні похизувалася стрункою фігурою.

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

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