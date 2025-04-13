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- Шоу-бізнес
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У сукні зі срібними паєтками і декольте: гламурна Елізабет Герлі з сином завітала на премію
Британська акторка приїхала з сином до Німеччини на світський захід.
Елізабет Герлі відвідала церемонію нагородження премії SPA Awards 2025, яка відбулася у Кенігсвінтері, Німеччина.
На червоній доріжці акторка постала у гламурному образі. На ній була срібна сукня максі без рукавів, повністю розшита маєтками — зверху маленькими, знизу — більшими. Вбрання мало галтер, американську пройму і глибоке декольте.
Аутфіт Ліз доповнила босоніжками на високих платформах і підборах. У неї була гарна зачіска з локонами, макіяж смокі-айс і з персиковими рум’янами. У вухах у них були срібні сережки-люстри.
На захід акторка приїхала разом зі своїм сином — 23-річним Деміаном. Хлопець теж мав ефектний вигляд. Він був одягнений у чорні шкіряні штани, чорну мереживну блузку і чорний оксамитовий піджак із вишивкою із зображенням квітів і птахів. На шиї у нього був ланцюжок із хрестиком. Аутфіт Деміан доповнив чорним взуттям на високих платформах.
Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі у рожевому бікіні похизувалася стрункою фігурою.