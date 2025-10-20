У сукні зі страусиним пір'ям: Наомі Воттс у ніжному луку від Balenciaga з’явилася на івенті

Наомі Воттс / © Associated Press

Наомі Воттс відвідала щорічний галавечір Музею Академії у Лос-Анджелесі, де продемонструвала ніжний аутфіт.

Акторка обрала для своєї появи світло-блакитну сукню міді з колекції Balenciaga прет-а-порте сезону весна-літо 2026. Вбрання було без рукавів, мало опущену лінію плеча, вільний крій і було щедро розшите на подолі страусиним пір’ям.

Наомі Воттс / © Associated Press

Лук Воттс доповнила чорними сатиновими туфлями-човниками. У неї було скромне укладання, макіяж із рожевою помадою і темний манікюр. Вуха Наомі прикрасила цікавими сережками, а руку — каблучкою з великим перламутровим камінням.

