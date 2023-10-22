У сукні зі стразами: британська маркіза повторила гламурний образ Періс Гілтон

37-річна британська світська левиця Емма Тінн, також відома як маркіза Бат, відвідала званий обід у Лондоні, організований на честь виходу книжки мемуарів акторки Керрі Вашингтон "Густіше води".

На захід жінка прийшла у гламурній сукні від бренду Self-Portrait. Вбрання характерне тим, що має опущену лінію плеча, прикрашене стразами по всій довжині, а в зоні декольте бантиками та ґудзиками на животі.

Образ вона доповнила чорними туфлями зі стразами та гламурним сріблястим клатчем. Макіяж Емми був лаконічним і вирізнявся широкими чорними стрілками на очах, а єдиною яскравою деталлю її луку став червоний манікюр.

Емма Тінн, маркіза Бат / Фото: Getty Images

Однак це не єдиний раз, коли знаменитості з'являються у цій сукні на публіці. Також нещодавно у світ у такій самій сукні від Self-Portrait вийшла найзнаменитіша білявка Голлівуду — Періс Гілтон. Зірка у цьому вбранні зі стразами та бантами відвідала інтерв'ю на "Вечірньому шоу" з Джиммі Фелоном.

А щодо Емми, то вона не проста дівчина. Її батько — нігерійський нафтовий мільярдер, а ось маркізою вона стала після заміжжя з Кевліном Тінном, 8-м маркізом Бата. Таким чином, 2020 року вона стала першою чорношкірою маркізою в історії Великої Британії.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

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