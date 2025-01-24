У сукні зі стразами і босоніжках Saint Laurent: Емма Ернан у спокусливому образі йшла на знімання шоу

Білявка одягла обтисле вбрання без бюстгальтера.
Папараці заскочили зірку американського реалітішоу Selling Sunset – Емму Ернан – біля студії, куди вона прибула на знімання нового сезону згаданого проєкту.
Білявка мала ефектний вигляд у сіро-синій довгій сукні по фігурі, повністю розшитій стразами, на тонких бретельках, з пікантним декольте і драпуванням на стегнах. У цьому вбранні, під яким не було бюстгальтера, дівчина мала стрункий і привабливий вигляд.
Лук Емма доповнила чорними босоніжками з підборами у формі логотипу бренду Saint Laurent і сумочкою кольору металік.
Ернан зробила гарну зачіску з локонами і макіяж із пишними віями. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-кільцями, а руки – браслетами, годинником і каблучками.
Нагадаємо, минулого разу Емма Ернан вийшла на прогулянку у гороховій мінісукні і разом зі своїм домашнім улюбленцем.
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