У сукні зі стразами і глибоким декольте: красива Розі Гантінгтон-Вайтлі сяяла на івенті

Модель мала стрункий і привабливий вигляд.
Розі Гантінгтон-Вайтлі відвідала галавечір Academy Museum Gala у музеї Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у Лос-Анджелесі.
На червоній доріжці модель сяяла в ефектному аутфіті. Вона одягла бежеву сукню по фігурі зі стразами від бренду Saint Laurent. Вбрання мало американську пройму і глибоке декольте.
У Розі була зачіска з локонами, макіяж із блискучими тінями і помадою кольору курної троянди, а також білий манікюр. Вуха модель прикрасила діамантовими сережками, а шию – золотим ланцюжком із підвіскою у вигляді помаранчевого каміння, на якому сиділа діамантова пташка.
Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі в сітчастому боді засвітила груди.
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