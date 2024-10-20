У сукні зі стразами і глибоким декольте: красива Розі Гантінгтон-Вайтлі сяяла на івенті

Розі Гантінгтон-Вайтлі відвідала галавечір Academy Museum Gala у музеї Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці модель сяяла в ефектному аутфіті. Вона одягла бежеву сукню по фігурі зі стразами від бренду Saint Laurent. Вбрання мало американську пройму і глибоке декольте.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Associated Press

У Розі була зачіска з локонами, макіяж із блискучими тінями і помадою кольору курної троянди, а також білий манікюр. Вуха модель прикрасила діамантовими сережками, а шию – золотим ланцюжком із підвіскою у вигляді помаранчевого каміння, на якому сиділа діамантова пташка.

Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі в сітчастому боді засвітила груди.

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