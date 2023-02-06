У сукні зі стразами та діамантами на шиї: Дженніфер Лопес сяяла на церемонії "Греммі"

У неділю в Лос-Анджелесі відбулася ювілейна 65 церемонія вручення музичних нагород "Греммі". Традиційно на червону доріжку вийшло безліч зірок і всі були в приголомшливих і дорогих образ, але Дженніфер Лопес вирішила для традиційного фото не виходити, після прибуття вона одразу пройшла до свого столика, за яким сиділа з чоловіком Беном Аффлеком.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Цього року співачка не була серед номінантів, але вийшла на сцену, щоб вручити нагороду співаку Гаррі Стайлсу, який переміг у категорії "Найкращий вокальний попальбом".

Дженніфер обрала для церемонії розкішну синю сукню від бренду Gucci у якої були довгі руки зі стразів, глибоке декольте та основа з боді, розшитого стразами. Також сукня мала довгу прозору спідницю з величезним шлейфом, який прикрашали багатошарові рюші.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Вбрання Лопес доповнила гламурним клатчем, теж усипаним стразами, босоніжками на високій платформі та елегантною зачіскою з розпущеним волоссям.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Образ зірки доповнювали ювелірні прикраси від Bulgari у вигляді змій, які обвивають шию.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

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