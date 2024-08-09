У сукні зі стразами та орхідеями: Блейк Лайвлі сяяла на червоній доріжці фільму "Покинь, якщо кохаєш"

Зірка сяяла в цьому гламурному вбранні і мала приголомшливий вигляд. Лук знову включав квіти.
Після насичених кількох тижнів промокампанії фільму "Покинь, якщо кохаєш", під час якої акторка Блейк Лайвлі влаштувала справжній марафон гарних суконь у Нью-Йорку, вона прилетіла до Лондона.
8 серпня у столиці Великої Британії відбулася прем'єра фільму, на якій Блейк викликала фурор. Акторка з'явилася в неймовірно розкішній і гламурній сукні від бренду Tamara Ralph із кутюрної колекції осінь-зима 2024.
Сукня була приталена, не мала бретелів, а глибоке декольте прикрашали орхідеї усипані стразами.
По всій довжині сукня також була декорована стразами, через що розкішно сяяла. У верхній частині її також прикрашали квіти зі стразів. Доповнила вбрання Блейк накидкою червоного кольору з пір'я, яке додавало образу ще більшого голлівудського гламуру.
Також акторка одягла розкішні прикраси на зап'ястя і у вуха від Lorraine Schwartz, зробила зачіску з голлівудською хвилею та гарний макіяж, у якому колір помади ідеально поєднувався з відтінком накидки.
Того ж дня, але декількома годинами раніше, Блейк позувала на даху однієї з лондонських будівель на фотоколлі, присвяченому цьому фільму. Вона з'явилася у ефектному білому костюмі від британського бренду Stella McCartney із круїзної колекції 2025. Вбрання було прикрашене квітковою вишивкою.
Фільм в українському прокаті від 8 серпня.
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