У сукні зі стразами і відкритими плечима: Сіара сяяла на червоній доріжці

Рассел Вілсон і Сіара / © Associated Press

Реклама

Сіара відвідала захід у гламурній обтислій сукні бежевого кольору, яка була повністю усипана стразами.

Також вбрання Сіари мало довгі рукави та відкриті плечі. Ззаду на довгій спідниці у неї був високий розріз.

Сіара / © Associated Press

Гламурну сукню Сіара поєднала з босоніжками на високих підборах і зі шнурівкою, а також діамантовим кольє на шиї.

Реклама

Церемонію зірка відвідала зі своїм чоловіком Расселом Вілсоном, який одягнув чорні штани, сорочку та оксамитовий піджак.

Рассел Вілсон і Сіара / © Associated Press