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- Шоу-бізнес
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У сукні зі стразами і відкритими плечима: Сіара сяяла на червоній доріжці
Співачка прибула на церемонію вручення премії ESPY, яка відбулася у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.
Сіара відвідала захід у гламурній обтислій сукні бежевого кольору, яка була повністю усипана стразами.
Також вбрання Сіари мало довгі рукави та відкриті плечі. Ззаду на довгій спідниці у неї був високий розріз.
Гламурну сукню Сіара поєднала з босоніжками на високих підборах і зі шнурівкою, а також діамантовим кольє на шиї.
Церемонію зірка відвідала зі своїм чоловіком Расселом Вілсоном, який одягнув чорні штани, сорочку та оксамитовий піджак.