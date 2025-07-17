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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
326
Час на прочитання
1 хв

У сукні зі стразами і відкритими плечима: Сіара сяяла на червоній доріжці

Співачка прибула на церемонію вручення премії ESPY, яка відбулася у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Рассел Вілсон і Сіара

Рассел Вілсон і Сіара / © Associated Press

Сіара відвідала захід у гламурній обтислій сукні бежевого кольору, яка була повністю усипана стразами.

Також вбрання Сіари мало довгі рукави та відкриті плечі. Ззаду на довгій спідниці у неї був високий розріз.

Сіара / © Associated Press

Сіара / © Associated Press

Гламурну сукню Сіара поєднала з босоніжками на високих підборах і зі шнурівкою, а також діамантовим кольє на шиї.

Церемонію зірка відвідала зі своїм чоловіком Расселом Вілсоном, який одягнув чорні штани, сорочку та оксамитовий піджак.

Рассел Вілсон і Сіара / © Associated Press

Рассел Вілсон і Сіара / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
326
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