У сукні зі стрічками від Balenciaga та "оперних" рукавичках: Ніколь Кідман відвідала галавечерю у незвичайному образі

Вона обрала сукню зефірного дизайну та кольору.
Оскароносна акторка Ніколь Кідман відвідала благодійний галавечір Caring for Women ("Турбота про жінок"), що відбувся в Нью-Йорку. На світському заході збирали гроші для жертв домашнього насильства.
Ніколь з'явилася перед камерами у несподіваному образі — вбранні від скандального Модного дому Balenciaga, який минулого року потрапив у неприємну історію через використання дітей у своїй промо-кампанії. Тоді бренд звинуватили у пропаганді дитячого порно та сексуалізації тіла.
Проте Ніколь, на відміну багатьох інших зірок, вирішила не припиняти співробітництво з Balenciaga. Зірка вийшла в їхній сукні з колекції осінь-зима 2023, яка була декорована блакитними стрічками.
Цю незвичайну об'ємну сукню зірка доповнила "оперними" чорними рукавичками та чоботами із гострим мисом, які відповідали сукні за кольором. Також Ніколь зробила елегантний макіяж, зібрала волосся у зачіску-хвіст і одягла кілька діамантових прикрас.
Серед гостей, які теж прийшли на цей захід були Кім Кардашян, Сальма Гаєк, Олівія Вайлд, наречена Джеффа Безоса Лорен Санчес та інші. Ведучою вечора стала Опра Вінфрі.
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