У сукні зі стрічками від Balenciaga та "оперних" рукавичках: Ніколь Кідман відвідала галавечерю у незвичайному образі

Оскароносна акторка Ніколь Кідман відвідала благодійний галавечір Caring for Women ("Турбота про жінок"), що відбувся в Нью-Йорку. На світському заході збирали гроші для жертв домашнього насильства.

Ніколь з'явилася перед камерами у несподіваному образі — вбранні від скандального Модного дому Balenciaga, який минулого року потрапив у неприємну історію через використання дітей у своїй промо-кампанії. Тоді бренд звинуватили у пропаганді дитячого порно та сексуалізації тіла.

Проте Ніколь, на відміну багатьох інших зірок, вирішила не припиняти співробітництво з Balenciaga. Зірка вийшла в їхній сукні з колекції осінь-зима 2023, яка була декорована блакитними стрічками.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Цю незвичайну об'ємну сукню зірка доповнила "оперними" чорними рукавичками та чоботами із гострим мисом, які відповідали сукні за кольором. Також Ніколь зробила елегантний макіяж, зібрала волосся у зачіску-хвіст і одягла кілька діамантових прикрас.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Серед гостей, які теж прийшли на цей захід були Кім Кардашян, Сальма Гаєк, Олівія Вайлд, наречена Джеффа Безоса Лорен Санчес та інші. Ведучою вечора стала Опра Вінфрі.

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