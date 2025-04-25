У сукні зі струмливим полом: Демі Мур з’явилася на галавечорі в Нью-Йорку

Демі Мур / © Associated Press

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62-річна акторка обрала для публічного заходу сукню зі струмливим подолом і драпуванням на талії, доповнивши образ блейзером до тону, який накинула на плечі. Довге волосся акторки було розпущене, вона зробила макіяж з акцентом на очі і одягла сережки-висячки у вуха та браслет на зап’ястя.

Демі Мур / © Associated Press

Днем раніше Демі Мур відвідала саміт Time100 у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку. Цього року акторка була включена до списку Time100 найвпливовіших людей світу, а її портрет прикрасив одну з п’яти обкладинок цьогорічного випуску.

Демі Мур / © Associated Press

На саміті також з’явилася Меган Маркл. Вона виступила на сцені з Джесікою Сіблі, генеральною директоркою Time, і розповіла, що зараз вона переживає один із найщасливіших періодів свого життя. З’явилася на саміті герцогиня Сассекська у стильному костюмі Ralph Lauren.

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Гаррі та Меган у Нью-Йорку / © Getty Images