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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
604
Час на прочитання
1 хв

У сукні зі струмливим полом: Демі Мур з’явилася на галавечорі в Нью-Йорку

Акторка Демі Мур відвідала галавечір Time100, що відбувся вчора у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Демі Мур

Демі Мур / © Associated Press

62-річна акторка обрала для публічного заходу сукню зі струмливим подолом і драпуванням на талії, доповнивши образ блейзером до тону, який накинула на плечі. Довге волосся акторки було розпущене, вона зробила макіяж з акцентом на очі і одягла сережки-висячки у вуха та браслет на зап’ястя.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Днем раніше Демі Мур відвідала саміт Time100 у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку. Цього року акторка була включена до списку Time100 найвпливовіших людей світу, а її портрет прикрасив одну з п’яти обкладинок цьогорічного випуску.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

На саміті також з’явилася Меган Маркл. Вона виступила на сцені з Джесікою Сіблі, генеральною директоркою Time, і розповіла, що зараз вона переживає один із найщасливіших періодів свого життя. З’явилася на саміті герцогиня Сассекська у стильному костюмі Ralph Lauren.

Гаррі та Меган у Нью-Йорку / © Getty Images

Гаррі та Меган у Нью-Йорку / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
604
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