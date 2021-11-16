У сукні зі значним декольте: супермодель 90-х Клаудія Шиффер на прем'єрі фільму

У сукні зі значним декольте: супермодель 90-х Клаудія Шиффер на прем'єрі фільму

Модель вибрала сукню від британського дизайнера.

Німецька супермодель Клаудія Шиффер з'явилася на прем'єрі фільму "Тиха ніч" у Everyman Broadgate, Лондон. Для червоної доріжки зірка одягла довгу сукню із розрізом від бренду Richard Quinn.

Сукня була пошита із щільної тканини в квітковий принт, а ось декольте вбрання, виконане у формі серця, прикрашала вишивка з каміння та великий бант. Декольте було досить глибоким і акцентувало увагу на пишних грудях зірки.

Образ вона доповнила щільними чорними колготами, лакованими туфлями-човниками та невеликим клатчем.

Клаудія Шиффер / Getty Images

Фільм "Тиха ніч" — різдвяна комедія, знята Камілль Гріффін за власним сценарієм. Розповідатиметься у фільмі про велику родину, яка збирається на різдвяну вечерю у заміському маєтку напередодні екологічного апокаліпсису. Головні ролі зіграють Кіра Найтлі, Роман Гріффін Девіс і Лілі-Роуз Депп.

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