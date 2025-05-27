- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 44
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні-жилеті зі шлейфом: Гайді Клум відвідала музичну церемонію
Супермодель та телеведуча Гайді Клум взяла участь у церемонії вручення премії American Music Awards, яка відбулася у Лас-Вегасі 26 травня.
Німецька зірка з’явилася на цьому заході у чорній сукні від бренду Stephane Rolland із колекції весна-літо 2023, під час створення якої бренд надихався Бразилією.
Її скульптурна сукня-жилет вільного фасону була виконана в чорному кольорі та мала довгий шлейф із воланами. Доповнила Клум це вбрання чоботами чорного кольору, яскравим макіяжем та укладанням з розпущеним волоссям.
Нагадаємо, що також вбрання зі шлейфом Клум продемонструвала нещодавно в Каннах під час кінофестивалю. Вона одягла сукню зі шлейфом попри те, що нові правила це забороняють. Сукня моделі була від Elie Saab і виконана в оригінальному дизайні, оскільки ніби зібрана з пелюсток квітів.