У сукні-жилеті зі шлейфом: Гайді Клум відвідала музичну церемонію

Гайді Клум / © Getty Images

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Німецька зірка з’явилася на цьому заході у чорній сукні від бренду Stephane Rolland із колекції весна-літо 2023, під час створення якої бренд надихався Бразилією.

Її скульптурна сукня-жилет вільного фасону була виконана в чорному кольорі та мала довгий шлейф із воланами. Доповнила Клум це вбрання чоботами чорного кольору, яскравим макіяжем та укладанням з розпущеним волоссям.

Гайді Клум на American Music Awards / © Getty Images

Нагадаємо, що також вбрання зі шлейфом Клум продемонструвала нещодавно в Каннах під час кінофестивалю. Вона одягла сукню зі шлейфом попри те, що нові правила це забороняють. Сукня моделі була від Elie Saab і виконана в оригінальному дизайні, оскільки ніби зібрана з пелюсток квітів.

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Гайді Клум у Каннах / © Associated Press

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