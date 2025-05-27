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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
1 хв

У сукні-жилеті зі шлейфом: Гайді Клум відвідала музичну церемонію

Супермодель та телеведуча Гайді Клум взяла участь у церемонії вручення премії American Music Awards, яка відбулася у Лас-Вегасі 26 травня.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

Німецька зірка з’явилася на цьому заході у чорній сукні від бренду Stephane Rolland із колекції весна-літо 2023, під час створення якої бренд надихався Бразилією.

Її скульптурна сукня-жилет вільного фасону була виконана в чорному кольорі та мала довгий шлейф із воланами. Доповнила Клум це вбрання чоботами чорного кольору, яскравим макіяжем та укладанням з розпущеним волоссям.

Гайді Клум на American Music Awards / © Getty Images

Гайді Клум на American Music Awards / © Getty Images

Нагадаємо, що також вбрання зі шлейфом Клум продемонструвала нещодавно в Каннах під час кінофестивалю. Вона одягла сукню зі шлейфом попри те, що нові правила це забороняють. Сукня моделі була від Elie Saab і виконана в оригінальному дизайні, оскільки ніби зібрана з пелюсток квітів.

Гайді Клум у Каннах / © Associated Press

Гайді Клум у Каннах / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
44
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