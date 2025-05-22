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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
2 хв

У сукнях улюбленої довжини: Наталі Портман підкреслила ноги чарівними вбраннями

Наталі Портман власниця мініатюрної фігури, тому їй дуже личать мінісукні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Наталі Портман

Наталі Портман / © Getty Images

Короткі вбрання чудово підкреслюють її ноги та тонку талію, і у свої 43 роки вона має вигляд дівчинки. Тому Наталі та її стилісти практично для всіх світських появ обирають саме такий стиль — сукні, які відкривають коліна.

Цього тижня вона продемонструвала кілька подібних суконь. Спочатку Наталі відвідала шоу The Late Show With Stephen Colbert у Нью-Йорку у яскравій червоній сукні-бюстьє від бренду Magda Butrym. Це була дуже незвичайна в’язана сукня з об’ємною спідницею та валяною вовною на подолі. Це вбрання вона доповнила босоніжками від Jimmy Choo на високих підборах та ніжним макіяжем.

Наталі Портман йде на інтерв’ю / © Getty Images

Наталі Портман йде на інтерв’ю / © Getty Images

На інтерв’ю зірка прийшла розповісти про картину «Фонтан молодості», в якій зіграла. Потім у Нью-Йорку також відбулася прем’єра цього фільму і Наталі з’явилася на ній уже у чорній короткій сукні від Dior. Її вбрання було з оксамитовим корсетом та спідницею з тюлю. Образ Портман доповнила босоніжками від Jimmy Choo, але вже чорного кольору, та прикрасами від Tiffany & Co. і макіяжем з червоною помадою.

Наталі Портман на прем’єрі фільму / © Associated Press

Наталі Портман на прем’єрі фільму / © Associated Press

Також цього місяця зірка продемонструвала кілька ефектних образів у Каннах, де ще зовсім нещодавно сяяла на червоній доріжці та фотоколлі з нагоди прем’єри фільму «Еддінгтон». Там вона продемонструвала образ у мінісукні від Dior, а також викликала фурор, оскільки одягла сукню, яку для неї створили на основі архівного твору з колекції Haute Couture «Мексика» зима 1951 року.

Наталі Портман у Каннах на фотоколлі / © Associated Press

Наталі Портман у Каннах на фотоколлі / © Associated Press

Наталі Портман у Каннах на червоній доріжці / © Associated Press

Наталі Портман у Каннах на червоній доріжці / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
268
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