У сукні з золотими рибками: Періс Гілтон з бойфрендом вийшла в світ

Вечірки знову повернулися в життя багатьох світських тусовщиків.

Періс Гілтон однозначно одна з тих, хто жити не може без тусовок. Вчора Гілтон заскочили з її нареченим Картером Реумом по дорозі на кінофестиваль Tribeca в Нью-Йорку. Зірка була в короткій сукні від Lanvin з весняно-літньої колекції 2021 і чорних туфлях-човниках на підборах.

Сукня Періс була прикрашена орнаментом із золотих рибок і доповнила її знаменитість маленької золотистою сумкою і улюбленими колготами з сітки в бежевому кольорі. На пальці у дівчини сяяла пзаручальна каблучка з величезним діамантом, у вухах також були сережки з діамантами, а на обличчі — одягнені величезні чорні окуляри від сонця.

Періс Гілтон і Картер Реум / Getty Images

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Її супутник вибрав для виходу синю куртку, білу сорочку, сині штани і білі кросівки. Ще в лютому на день народження Гілтон, чоловік освідчився їй. Це сталося на приватному острові. Картер подарував коханій обручку з діамантом, яку розробив правнук Луї Картьє — Жан Дусі. Але жодних подробиць майбутнього весілля поки немає. А з огляду на, скільки разів Періс Гілтон була заручена і так жодного разу і не вийшла заміж — не факт, що вийде і цього разу. Але ми, як і шанувальники Гілтон, не втрачаємо надії побачити її у весільній сукні.

Періс Гілтон і Картер Реум / Getty Images

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Стиль Періс Гілтон (26 фото)

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