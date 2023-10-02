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У сукнях із високими розрізами: красуні з дуету SESTRA у сексуальних образах виступили на б'юті-івенті

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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275
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У сукнях із високими розрізами: красуні з дуету SESTRA у сексуальних образах виступили на б'юті-івенті

Дует SESTRA

Учасниці "Голосу країни" продемонстрували ефектні аутфіти на б'юті презентації.

Учасниці сліпих прослуховувань вокального шоу "Голос країни-12" – дует SESTRA – виступили на презентації унікального косметологічного апарату Syndeo від бренду Hydrafacial, яка відбулася у ресторані Alaska.

Дует SESTRA / ©
Дует SESTRA
Дует SESTRA / ©
Дует SESTRA

Красуні продемонстрували на заході ефектні образи. Дівчата постали на сцені у синій і зеленій сукнях без бретельок, які чудово облягали їхні сексуальні фігури. Вбрання були прикрашені на стегнах паєтками і бісером, а також мали високі розрізи, які дозволили їм продемонструвати стрункі ноги.

Дует SESTRA / ©
Дует SESTRA

Свої луки дует доповнив чорними босоніжками з блискітками і на шпильках, акуратними зачісками та ніжним макіяжем.

Дует SESTRA / ©
Дует SESTRA
Дует SESTRA / ©
Дует SESTRA

Музичними подарунками гостей презентації потішили також співаки Dima Prokopov та OKS. А DJ Саня Димов зіграв запальний діджей-сет.

Dima Prokopov / ©
Dima Prokopov
OKS / ©
OKS
Саня Димов / ©
Саня Димов

А психолог Володимир Науменко розповів про те, як стан шкіри впливає на психологічний стан людини, і поділився корисними порадами.

Володимир Науменко / ©
Володимир Науменко

На заході побували блогер і телеведучий Андрій Черепущак (Галицька Діва), блогерка і співачка Діана Глостер, піарниця Юла та інші.

Lada та Андрій Черепущак (Галицька Діва) / ©
Lada та Андрій Черепущак (Галицька Діва)
Діана Глостер / ©
Діана Глостер
Юла / ©
Юла
Наталя Добровольна та Олексій Донцов / ©
Наталя Добровольна та Олексій Донцов
Аліса Онопко / ©
Аліса Онопко

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Дата публікації
Перегляди
275
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