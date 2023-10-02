У сукнях із високими розрізами: красуні з дуету SESTRA у сексуальних образах виступили на б'юті-івенті

Учасниці "Голосу країни" продемонстрували ефектні аутфіти на б'юті презентації.
Учасниці сліпих прослуховувань вокального шоу "Голос країни-12" – дует SESTRA – виступили на презентації унікального косметологічного апарату Syndeo від бренду Hydrafacial, яка відбулася у ресторані Alaska.
Красуні продемонстрували на заході ефектні образи. Дівчата постали на сцені у синій і зеленій сукнях без бретельок, які чудово облягали їхні сексуальні фігури. Вбрання були прикрашені на стегнах паєтками і бісером, а також мали високі розрізи, які дозволили їм продемонструвати стрункі ноги.
Свої луки дует доповнив чорними босоніжками з блискітками і на шпильках, акуратними зачісками та ніжним макіяжем.
Музичними подарунками гостей презентації потішили також співаки Dima Prokopov та OKS. А DJ Саня Димов зіграв запальний діджей-сет.
А психолог Володимир Науменко розповів про те, як стан шкіри впливає на психологічний стан людини, і поділився корисними порадами.
На заході побували блогер і телеведучий Андрій Черепущак (Галицька Діва), блогерка і співачка Діана Глостер, піарниця Юла та інші.
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