У сукнях із високими розрізами: красуні з дуету SESTRA у сексуальних образах виступили на б'юті-івенті

Учасниці сліпих прослуховувань вокального шоу "Голос країни-12" – дует SESTRA – виступили на презентації унікального косметологічного апарату Syndeo від бренду Hydrafacial, яка відбулася у ресторані Alaska.

Дует SESTRA

Дует SESTRA

Красуні продемонстрували на заході ефектні образи. Дівчата постали на сцені у синій і зеленій сукнях без бретельок, які чудово облягали їхні сексуальні фігури. Вбрання були прикрашені на стегнах паєтками і бісером, а також мали високі розрізи, які дозволили їм продемонструвати стрункі ноги.

Дует SESTRA

Свої луки дует доповнив чорними босоніжками з блискітками і на шпильках, акуратними зачісками та ніжним макіяжем.

Дует SESTRA

Дует SESTRA

Музичними подарунками гостей презентації потішили також співаки Dima Prokopov та OKS. А DJ Саня Димов зіграв запальний діджей-сет.

Dima Prokopov

OKS

Саня Димов

А психолог Володимир Науменко розповів про те, як стан шкіри впливає на психологічний стан людини, і поділився корисними порадами.

Володимир Науменко

На заході побували блогер і телеведучий Андрій Черепущак (Галицька Діва), блогерка і співачка Діана Глостер, піарниця Юла та інші.

Lada та Андрій Черепущак (Галицька Діва)

Діана Глостер

Юла

Наталя Добровольна та Олексій Донцов

Аліса Онопко

Читайте також: