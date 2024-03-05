У сукнях від українських брендів: Гайді Клум блиснула гарною фігурою на сторінках глянцю

Зірка знялася у новій фотосесії для німецького журналу.
50-річна модель та телеведуча – Гайді Клум – стала головною зіркою нового випуску журналу GLAMOUR Germany. На обкладинці глянцю вона з'явилася в ніжному образі – білій сукні-бюст'є від українського бренду ElenaReva, а за її спиною були ангельські крила.
Також на одному зі знімків Гайді зображена у білій сукні з ефектним декольте з колекції весна-літо 2024 іншого українського бренду – Bevza.
Позувала Клум і в більш відвертих луках – чорній напівпрозорій сукні David Koma та білому бікіні, що красиво підкреслило її фігуру.
Візажисти зробили моделі макіяж "без макіяжу", а волосся випрямили.
Нагадаємо, раніше Гайді Клум уже одягала вбрання від українських брендів. Наприклад, на благодійний вечір Baby2Baby, який щорічно проходить у Каліфорнії, зірка прийшла у чорній сукні від бренду Lever Couture, створеного модельєром з України Лесею Верлінг'єрі.
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