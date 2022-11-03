У сукнях з відвертими декольте: сексуальні німецькі знаменитості на вулицях Лондона

Папараці заскочили на вулицях Лондона двох німецьких красунь – цифрову креаторку і стилістку Ніну Зюсс та акторку і телезірку Софі Германн. Жінки йшли на різдвяну вечірку Курта Гейгера у NoMad.

Для паті вони обрали сексуальні луки у всьому чорному. Ніна була одягнена в обтислу сукню з відвертою зоною декольте і оксамитовим корсетом-жилеткою із зав'язками. Вбрання вона доповнила колготами-туфлями в сітку зі стразами. На плечі Зюсс накинула чорне пальто. На шиї у неї були золоті підвіски на ланцюжках, а у вухах – золоті сережки-кільця. Волосся стилістка зібрала в пучок і зробила ніжний макіяж.

Ніна Зюсс і Софі Германн / Фото: Getty Images

А на Софі була сукня міді з пікантним каплевидним вирізом в зоні декольте, шуба і прозорі пластикові туфлі з метеликами зі стразів. Свій образ Германн доповнила довгою косою, червоним педикюром і чорною сумочкою зі стразами. Макіяж із акцентом на очах завершив образ Софі.

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