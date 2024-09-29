У супроводі 22-річного сина: Кейт Бланшетт в образі від Louis Vuitton позувала на премії

55-річна акторка у стильному чорному вбранні відвідала івент.
Кейт Бланшетт відвідала церемонію вручення нагород Albie Awards 2024, яка відбулася у Нью-Йорку.
На івент акторка прийшла у супроводі свого 22-річного сина Дешіелла Джона Аптона.
Вона також сфотографувалася зі своїм колегою – Джорджом Клуні, який отримав нагороду від Фонду справедливості.
Акторка обрала для своєї появи образ total black. На ній був асиметричний топ-накидка з паєтками від бренду Louis Vuitton, який скомбінувала з чорними шкіряними штанями-кльош. Взута вона була у чорні лаковані туфлі.
Кейт зробила акуратне укладання, гарний ніжний макіяж із пишними віями і рожевою помадою, а також нюдовий манікюр. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками, а на пальцях були золоті каблучки.
Нагадаємо, Кейт Бланшетт у золотому светрі і шкіряних штанях сходила на вечірнє шоу.
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