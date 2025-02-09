У супроводі чоловіка: Зої Салдана у шовковій червоній сукні від Saint Laurent позувала на церемонії

Зої Салдана побувала на 30-ій церемонії вручення нагород Critics Choice Awards, яка відбулася у Санта-Моніці. Вона була номінована як найкраща акторка другого плану за роботу у фільмі "Емілія Перес".

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Для своєї появи акторка обрала ефектну червону шовкову сукню максі від бренду Saint Laurent. Вбрання було без рукавів, мало невеликий шлейф і виріз на спині, прикрашений чорним бантом.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Волосся акторка зібрала у хвіст, зробила ніжний макіяж і доповнила лук прикрасами Cartier: лаконічними сережками, чорним чокером із брошкою з камінням і каблучками з камінням.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

На заході Салдана з'явилася у супроводі свого чоловіка – італійського художника Марко Перего, який був одягнений у сірий смугастий костюм-трійку, білу сорочку і чорні туфлі.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Подружжя не соромилося проявляти свої почуття на камеру: вони трималися за руки і поцілувалися.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Зої Салдана кінопремії London Critics' Circle Film Awards 2025 у Лондоні з'явилася у сукні з декольте у формі серця і без бретельок довжини міді з кутюрної осінньої колекції 2022 року бренду Maison Margiela.

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