У суворій чорній сукні та з сумкою Dolce&Gabbana: Шерон Стоун на червоній доріжці в Лондоні

У суворій чорній сукні та з сумкою Dolce&Gabbana: Шерон Стоун на червоній доріжці в Лондоні

63-річна акторка обрала елегантний образ та мала, як завжди, чудовий вигляд.

Зірка "Основного інстинкту" Шерон Стоун відвідала церемонію вручення нагороди Pride of Britain Awards ("Гордість Британії"), яка выдбувалася у Лондоні. Нагороди присуджуються британцям, які виявили сміливість чи надзвичайність у складних ситуаціях.

Шерон Стоун / Associated Press

На червоній доріжці акторка з'явилася у чорній суворій сукні-пальті з довгими рукавами та поясом від бренду Benchellal. Під низом у неї було ще одне вбрання — сатинова сукня. Доповнили образ Стоун сумка від Dolce&Gabbana та великі сережки від ювелірного бренду Chopard. На комірі Стоун була причыплена брошка у вигляді червоного маку.

Шерон Стоун / Associated Press

У вересні зірка також сяяла перед камерами фотографів. Тоді знаменитість приїхала на церемонію вручення нагороди ZFF Golden Icon та показ фільму "Казино" під час 17 Міжнародного цюріхського кінофестивалю. Шерон з'явилася на публіці з ніг до голови одягнена в Dolce&Gabbana.

Шерон Стоун / Getty Images

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