У строгому картатому вбранні: племінниця Джулії Робертс відвідала модне шоу у Парижі

33-річна акторка Емма Робертс, яка є племінницею оскароносної зірки Джулії Робертс, відвідала Тиждень чоловічої моди у Франції. Зірка з'явилася на показі бренду AMI, заснованого Александром Маттіуссі. Шоу відбулося у Парижі, а презентували на ньому колекцію весна-літо 2025 року.

Для своєї появи на заході Емма обрала досить строгий образ, оскільки на ній був жакет та мініспідниця у чорно-білу клітинку. Жакет мав невеликий комір і був прикрашений великими золотими ґудзиками.

Образ акторка доповнила чорними капроновими колготками, туфлями на підборах та сумкою, яка була виконана з такої самої тканини, що й костюм. Завершували лук окуляри та шкіряні рукавички.

Емма Робертс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Емма також є зіркою серіалу "Американська історія жахів". Вона знялася в багатьох сезонах цього проєкту і навіть в останньому, де з'явилася і Кім Кардашян. Акторку неодноразово фотографували папараці під час роботи над цим шоу у Нью-Йорку.

Емма Робертс / Фото: Getty Images

Емма Робертс / Фото: Getty Images

Емма Робертс / Фото: Getty Images

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