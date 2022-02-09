У светрі гарбузового відтінку: яскрава Аманда Голден потрапила під приціл папараці

Образ зірки вийшов дуже цікавим та стильним, тому якщо ви шанувальники светрів – беріть на замітку.

Британська ведуча Аманда Голден знову зачарувала своїм робочим аутфітом, коли вийшла з офісу у Лондоні після ранкового ефіру на Heart FM.

Аманда була одягнена в красивий светр з рукавами-кльош яскраво-гарбузового кольору, поверх якого накинула на плечі довге пальто. Образ Голден доповнили джинси, бежеві туфлі-човники та маленька сумка, теж помаранчевого кольору.

Вперше також знаменитість зробила високу зачіску та зібрала волосся у пучок. На очах у неї були сонцезахисні окуляри з оранжевими лінзами, які перегукувалися із її вбранням.

Аманда Холден / Getty Images

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