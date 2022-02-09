У светрі гарбузового відтінку: яскрава Аманда Голден потрапила під приціл папараці

Образ зірки вийшов дуже цікавим та стильним, тому якщо ви шанувальники светрів – беріть на замітку.
Британська ведуча Аманда Голден знову зачарувала своїм робочим аутфітом, коли вийшла з офісу у Лондоні після ранкового ефіру на Heart FM.
Аманда була одягнена в красивий светр з рукавами-кльош яскраво-гарбузового кольору, поверх якого накинула на плечі довге пальто. Образ Голден доповнили джинси, бежеві туфлі-човники та маленька сумка, теж помаранчевого кольору.
Вперше також знаменитість зробила високу зачіску та зібрала волосся у пучок. На очах у неї були сонцезахисні окуляри з оранжевими лінзами, які перегукувалися із її вбранням.
Читайте також:
- У вбранні кольору кемел: Аманда Голден в елегантному зимовому аутфіті
- Аманда Голден опублікувала зворушливий знімок на згадку про сина
- У рожевій латексній сукні: Аманда Голден у ефектному луку приїхала на знімання шоу
- Плагіат чи збіг: Гайді Клум та Аманда Голден одягли однакові сукні, але від різних дизайнерів