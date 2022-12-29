У светрі оверсайз і пантофлях: Надя Дорофєєва показала домашні селфі

Надя Дорофєєва поділилася з фоловерами новими селфі, які зробила вдома. Схоже, артистка захворіла, бо підписала знімки так: "Не хворійте, всім 36.6".

Надя Дорофєєва

Співачка позувала, сидячи на підлозі на килимку перед дзеркалом. Одягнена вона була у трикотажний светр оверсайз кремового відтінку і з високою горловиною, теплі шкарпетки і чорні пантофлі з літерами LA.

Надя Дорофєєва

Нагадаємо, минлого разу Дорофєєва показала ефектний аутфіт зі знімань. На ній був червоний кардиган, чорний сарафан і біла майка.

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