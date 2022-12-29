Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У светрі оверсайз і пантофлях: Надя Дорофєєва показала домашні селфі

У светрі оверсайз і пантофлях: Надя Дорофєєва показала домашні селфі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
467
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У светрі оверсайз і пантофлях: Надя Дорофєєва показала домашні селфі

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Співачка продемонструвала лук, у якому вона ходить вдома.

Надя Дорофєєва поділилася з фоловерами новими селфі, які зробила вдома. Схоже, артистка захворіла, бо підписала знімки так: "Не хворійте, всім 36.6".

Надя Дорофєєва / ©
Надя Дорофєєва

Співачка позувала, сидячи на підлозі на килимку перед дзеркалом. Одягнена вона була у трикотажний светр оверсайз кремового відтінку і з високою горловиною, теплі шкарпетки і чорні пантофлі з літерами LA.  

Надя Дорофєєва / ©
Надя Дорофєєва

Нагадаємо, минлого разу Дорофєєва показала ефектний аутфіт зі знімань. На ній був червоний кардиган, чорний сарафан і біла майка.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
467
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація