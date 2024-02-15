У светрі оверсайз, штанях-карго і класичній кепці: Анатолій Анатоліч на прем'єрі байопіку про Боба Марлі

Ведучий у стильному луку прийшов до кінтеатру.
Анатолій Анатоліч відвідав прем'єрний показ фільму "Боб Марлі: One Love" від режисера Рейнальдо Маркуса Гріна. Це байопік про життя короля реґі Боба Марлі.
На заході ведучий з'явився у стильному образі. На ньому був бежевий светр оверсайз із зображенням чорної квітки, світло-сіра футболка, штани-карго кольору хакі і сині кросівки.
Головним акцентом в образі Анатоліча була класична кепка з принтом.
Про фільм:
Це яскрава історія, у якій прославляється життя і музика короля реґі з Ямайки Боба Марлі, який надихав цілі покоління своїми посланнями любові та єдності. Завдяки Марлі про сонячну музику з острова-країни дізнався весь світ.
В українських кінотеатрах музична автобіографічна драма "Боб Марлі: One Love" від 15 лютого.
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