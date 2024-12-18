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У светрі, піскових штанях і на шпильках: стильна Єва Лонгорія на заході у Каліфорнії

У светрі, піскових штанях і на шпильках: стильна Єва Лонгорія на заході у Каліфорнії

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

49-річна акторка у монохромному луку прийшла на івент.

Єва Лонгорія побувала на показі короткометражного фільму "Fireline", який відбувся у Сенчурі-Сіті, Каліфорнія.

Акторка з'явилася там у светрі кольору слонової кістки і широких штанях піскового відтінку. Вбрання зірка скомбінувала з бежевими босоніжками від Hardot із золотою фурнітурою і на шпильках.

Єва Лонгорія / © Getty Images
Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Лонгорія надала перевагу зачісці з локонами, макіяжу з чорними стрілками і бежевою помадою, а також ніжному манікюру.

Нагадаємо, Єва Лонгорія здивувала зовнішнім виглядом на кінофестивалі.

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