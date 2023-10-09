У светрі та спідниці з розрізом: ведуча Аманда Голден продемонструвала осіннє вбрання у Лондоні

Фотографують її практично щодня після ранкових ефірів, коли вона виходить зі студії та йде до свого автомобіля.

Британська зірка — теле- та радіоведуча Аманда Голден — вкотре стала мішенню для папараці. Зірку сфотографували, коли вона йшла з роботи – запису ранкового радіошоу Breakfast show на Heart FM – у стильному весняному образі.

Аманда поєднала білий светр великої в'язки і з об'ємними рукавами від Lipsy London зі стильною обтислою спідницею, у якої також був високий розріз.

Образ Аманда доповнила чорною сумкою з короткою ручкою та туфлями на підборах із двома ремінцями. Також вона зробила улюблене укладання, легкий денний макіяж та одягла сонцезахисні окуляри.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

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