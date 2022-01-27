У светрі та з модною сумкою: Беллу Хадід сфотографували у улюбленому еклектичному образі

Стиль дівчини — мікс 90-х та нульових.

Деякий час Белла Хадід не з'являлася на публіці, а потім проводила час у Каліфорнії, де її кілька разів фотографували з подругами-моделями Гейлі Бібер та Сарою Сайпайо після занять з пілатесу.

Белла Хадід / Getty Images

Тепер модель повернулася до Нью-Йорка і знову стала до роботи, адже вчора її помітили в центрі міста. Дівчина була одягнена в чорний светр, під яким вона мала яскраво-зелену кофту, також Белла одягла сині джинси-кльош, чорні черевики і в'язану шапку. На обличчі вона мала захисну маску, на очах окуляри в червоній оправі, а на плечі невелику сумку-хобо, яка не виходить з моди вже кілька сезонів.

Белла Хадід / Getty Images

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