У светрі в рубчик і зі стьобаною сумкою: Елізабет Дебікі позувала на Тижні моди у Парижі

Елізабет Дебікі відвідала показ кутюрної колекції сезону весна-літо 2025 бренду Christian Dior, який відбувся у межах Паризького Тижня моди.

Позувала перед фотокамерами вона у скромному образі total black від Dior. На ній був светр в рубчик і класичні штани зі стрілками. Взута вона була у чорні гостроносі туфлі на шпильках.

Елізабет Дебікі / Фото: Associated Press

Аутфіт Дебікі доповнила стильною стьобаною чорною сумочкою із золотистим логотипом бренду.

Елізабет завершила лук зачіскою з м'якими локонами і макіяжем із ніжно-рожевим блиском на губах.

Елізабет Дебікі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Елізабет Дебікі на прем'єрному показі трилер-горору "МаХХХін" у Лос-Анджелесі постала у золотистому костюмі, розшитому бісером, від бренду Ashi Studio.

Читайте також: