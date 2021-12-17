У светрі з головою ведмедя: MONATIK презентував новорічні відео та фотосесію

Артист випустив святкову версію хіта "Зажигать/JoMo", а також презентував новорічну листівку своєї команди.

Напередодні новорічних та різдвяних свят уже за традицією новатор сучасної попіндустрії MONATIK випустив святкову версію свого суперхіта. Цього разу артист презентував новорічну версію треку "Зажигать/JoMo". І все це під девізом, який такий близький нам усім на вечірках: Живи, як танцюєш!

"Традиційно, щороку виникає величезне бажання тішити вас новорічними інтерпретаціями пісень, які полюбилися. Цей рік минув у нас під гаслом JOMO, закликаючи "Запалювати, а не пропалювати це життя". Для новорічного настрою та святкового заряду обов'язково подивіться відео. Живи, як танцюєш у цей Новий рік! Дуже дякую улюбленій команді, кожному причетному", — сказав MONATIK.

У відеороботі MONATIK постав у червоному светрі з головою ведмедя, з-під якого визирала біла сорочка, чорних штанях, червоних шкарпетках та білих кросівках.

Потім співак з'являється у кадрі ще й у червоно-білій шапці та джинсовій куртці.

Крім того, артист разом зі знімальною групою презентував "фотокартку" своєї команди 2021 року, яку зрежисували та поставили хореографічно Денис Стульников та режисер Артем Григорян.

Новорічна листівка команди MONATIK

Новорічна листівка команди MONATIK

Новорічна листівка команди MONATIK

Новорічна листівка команди MONATIK

У фотосеті взяли участь усі члени колективу MONATIK: від музичного інженера до хореографа, від директора світла до режисера, від звукорежисера до смм-фахівця. У кожного з героїв були деталізовані образи до дрібниць, а в інтер'єрі обіграні пасхальні шати, якими дуже любить ділитися артист.

Новорічна листівка команди MONATIK

Новорічна листівка команди MONATIK

Новорічна листівка команди MONATIK

Новорічна листівка команди MONATIK

Новорічна листівка команди MONATIK

Новорічна листівка команди MONATIK

Нагадаємо, минулого року шанувальники MONATIK насолоджувалися спеціальною версією хіта "РитмоLOVE".

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