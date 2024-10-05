У светрі з рукавами-торочками і червоних туфлях: стильна Тільда Свінтон на вулицях Нью-Йорка

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила стильна Тільда Свінтон. Побачивши фотографів, вона зупинилася і з радістю почала їм позувати.

Акторка обрала для свого виходу у світ лаконічне чорне вбрання, яке складалося зі светра з цікавими рукавами з торочки та широких штанів із невеликими розрізами по боках внизу.

Тільда Свінтон / Фото: Getty Images

Свій лук Свінтон розбавила червоними лакованими туфлями на шпильках і з ремінцями.

У неї було стильне укладання, фірмовий макіяж із червоною помадою та червоний манікюр. Парні широкі браслети кольору металік завершили лук Тільди.

Нагадаємо, Тільда Свінтон на прем’єру фільму "Кімната по сусідству" (The Room Next Door), яка відбулася у межах кінофестивалю у Сан-Себастьяні, одягла напівпрозору блузку з рюшами і блискучими лелітками та пишну атласну спідницю з розрізом спереду.

Читайте також:

Образи акторки Тільди Свінтон (19 фото)