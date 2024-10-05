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У светрі з рукавами-торочками і червоних туфлях: стильна Тільда Свінтон на вулицях Нью-Йорка

У светрі з рукавами-торочками і червоних туфлях: стильна Тільда Свінтон на вулицях Нью-Йорка

Тільда Свінтон / Фото: Getty Images

63-річна акторка свій образ total black розбавила червоними акцентами.

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила стильна Тільда Свінтон. Побачивши фотографів, вона зупинилася і з радістю почала їм позувати.

Акторка обрала для свого виходу у світ лаконічне чорне вбрання, яке складалося зі светра з цікавими рукавами з торочки та широких штанів із невеликими розрізами по боках внизу.

Тільда Свінтон / © Getty Images
Тільда Свінтон / Фото: Getty Images

Свій лук Свінтон розбавила червоними лакованими туфлями на шпильках і з ремінцями.

У неї було стильне укладання, фірмовий макіяж із червоною помадою та червоний манікюр. Парні широкі браслети кольору металік завершили лук Тільди.

Нагадаємо, Тільда Свінтон на прем’єру фільму "Кімната по сусідству" (The Room Next Door), яка відбулася у межах кінофестивалю у Сан-Себастьяні, одягла напівпрозору блузку з рюшами і блискучими лелітками та пишну атласну спідницю з розрізом спереду.

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