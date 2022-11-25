У світло-м'ятному костюмі і з пір'їною брошкою: Катя Осадча у ніжному образі прийшла до офісу

Катя Осадча опублікувала в Instagram свою нову світлину, яку вона зробила у робочому офісі.

Ведуча постала у ніжному аутфіті. На Каті була біла футболка і світло-м'ятний костюм від українського бренду LIPA by Lipunova, який складався із подовженого жакету і штанів кльош. До жакету телезірка прикріпила брошку із білого пір'я.

Вбрання Осадча доповнила білими кросівками. Укладання з локонами і макіяж із акцентом на очах завершив образ ведучої.

"В нас є денне світло, тепло наших сердець і зв’язок між нами, який значно міцніший за мобільний. Нас хочуть поставити на коліна, найпідступнішими, терористичними методами. Сухий шампунь, вода з пляшки, акумулятори і повербанки. Сьогодні збиралась на роботу навпомацки, але нічого, аби скоріше перемога!" - написала Катя у дописі.

Нагадаємо, раніше ведуча продемонструвала аутфіт у білій сукні-вишиванці з китицями.

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