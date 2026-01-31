ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
34
1 хв

У світло-м’ятному вбранні і з оригінальною брошкою: Розамунд Пайк зустрілася зі студентами у Китаї

Британська акторка приїхала до Шанхая.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Розамунд Пайк

Розамунд Пайк / © Associated Press

Розамунд Пайк разом із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером зустрілася з китайськими студентами виконавських мистецтв у Шанхайському інституті інновацій дизайну в Шанхаї.

Розамунд Пайк / © Associated Press

Розамунд Пайк / © Associated Press

Там акторка зявилася у ніжному аутфіті. На ній був елегантний костюм світло-м’ятного відтінку, який складався з двобортного жакета з рукавами три чверті і спідниці міді вільного силуету, а також чорні щільні колготи.

Розамунд Пайк / © Associated Press

Розамунд Пайк / © Associated Press

Вбрання Розамунд скомбінувала з чорними лоферами на грубій підошві, прикрашеними брошками з камінням. Родзинкою її образу була оригінальна брошка з чорним, білим і червоним камінням, яку вона прикріпила до лацкану жакета.

Розамунд Пайк / © Associated Press

Розамунд Пайк / © Associated Press

У Пайк було ідеально рівне укладання боб-каре з боковим проділом, ніжний макіяж і діамантово-перлинні сережки у вухах.

Нагадаємо, Розамунд Пайк у шовковій сукні максі кольору вершкового масла від Dior прийшла на прем’єру «Ілюзії обману 3» у Нью-Йорку.

