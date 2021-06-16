У світло-рожевому костюмі та з квітами: схудла Марія Бурмака святкує день народження

Артистка продемонструвала у своє свято ніжний образ.
Сьогодні, 16 червня, у Марії Бурмаки - день народження. Співачці виповнився 51 рік. З цього приводу вона опублікувала в Instagram святкову світлину, зроблену на терасі з красивим виглядом на місто.
На ній артистка постала у ніжно-рожевому костюмі, який складається із подовженої блузки-кімоно та штанів-кльош. Вбрання чудово сидить на її помітно схудлій фігурі.
Свій аутфіт Бурмака доповнила бежевими босоніжками на платформі і підборах, макіяжем з акцентом на очах та ідеально рівним укладанням. У вухах у неї – елегантні чорні сережки. У руках зірка тримає букет квітів.
"З днем народження мене. Ввечері зустрінемось на концерті. Sold out!! Найкращий подарунок для артиста!" – підписала світлину Марія.
Вітаємо артистку з днем народження!
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