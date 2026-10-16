У світлому джемпері і з монограмною сумкою Louis Vuitton: Алісія Вікандер сходила до ресторану

Алісія Вікандер / © Getty Images

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Алісія Вікандер потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Акторку зазнімкували, коли вона виходила з одного з ресторанів.

Зірка була одягнена у світло-бежевий джемпер вільного крою з круглою горловиною. Рукави вона підкотила, а нижній край заправила у темно-сині широкі штани зі стрілками та високим посадженням.

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Алісія Вікандер / © Getty Images

Вбрання Вікандер доповнила взуттям, яке з одного боку було бежевим і замшевим, а з іншого — зі зміїним принтом. Через плече у неї висіла коричнева сумка Louis Vuitton з упізнаваним монограмним візерунком, світлим ремінцем і шкіряними деталями в тон.

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Із прикрас акторка обрала золотий ланцюжок на шию, а на руки — золоті браслети на обох зап’ястках і каблучки. Волосся вона зібрала у хвіст, залишивши біля обличчя пасмо. Лук вона завершила природним макіяжем.

Нагадаємо, Алісія Вікандер зачарувала ніжним образом від Louis Vuitton на Венеційському кінофестивалі.

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