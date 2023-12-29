У світлому пальті та діамантах: Ріанну помітили на відпочинку з родиною в горах

Співачка потрапила під приціл папараці у штаті Колорадо.
Співачка Ріанна, як і багато американських селебрітів, вирішила провести зимові канікули в горах. Співачка та бізнесвумен вирушила зі своїм коханим A$AP Rocky та двома синами на елітний гірськолижний курорт в Аспен.
Ріанну помітили, коли вона йшла до автомобіля, де на неї чекав A$AP Rocky з дітьми. Співачка була одягнена стильно, зручно та тепло, оскільки поєднала широкі світлі джинси з сірим худі та теплим пальтом, яке нагадувало за фасоном жакет.
Волосся Ріанна заплела у довгі афрокосички, одягла чоботи блакитного кольору, а також нафарбувала нігті золотистим гель-лаком. Макіяж у зірки був також яскравим: блискучі тіні, блиск на губах та ідеальні чорні стрілки. Жоден її лук не лишається без прикрас, як бачимо, і цього разу на ній були діаманти: масивне кольє та круглі сережки.
Також на цьому курорті зараз проводить час співачка Мерая Кері. Зірку неодноразово фотографували у гламурних луках після шопінгу в елітних брендових магазинах.
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