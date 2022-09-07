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У світшоті і з червоною помадою: Тіна Кароль зробила селфі в автівці

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У світшоті і з червоною помадою: Тіна Кароль зробила селфі в автівці

Тіна Кароль / Фото: Тіна Кароль

Співачка продемонструвала новий повсякденний аутфіт.

На фансторінці Тіни Кароль опублікували її селфі. Артистка сфотографувалася в автомобілі. Одягнена зірка була у чорний світшот і світлі штани.

Тіна розпустила волосся і зробила макіяж із акцентом на червоній помаді. Співачка загадково дивиться в об'єктив камери.

Тіна Кароль / © Тіна Кароль
Тіна Кароль / Фото: Тіна Кароль

Минулого разу Кароль показала свій ліфтолук. Вона постала у синьому світшоті з коміром та джинсових мінішортах, які підкреслювали її стрункі ноги.

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