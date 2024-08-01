У світшоті та кедах: папараці заскочили Голлі Беррі біля супермаркету

57-річна голлівудська акторка потрапила під приціл папараці, коли ходила за покупками.

Голлі Беррі зазнімкували репортери, коли вона виходила з продуктового магазину в Беверлі-Гіллз у Лос-Анджелесі. Беррі була одягнена у світшот, сині лосини та взута у зручні кеди, а на обличчі у неї були сонцезахисні окуляри. У зірки було розпущене її кучеряве волосся.

Прямуючи з супермаркету до свого автомобіля Голлі Беррі не намагалася залишитися непоміченою. В Америці – це звичайна справа, коли папараці фотографують знаменитостей у їхньому повсякденному житті.

Голлі Беррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як через 20 років Голлі Беррі знову приміряла образ Жінки-кішки.

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