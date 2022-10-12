У світшоті та зручних штанах: стильну Гейлі Бібер сфотографували з кавою у Лос-Анджелесі

25-річна модель, дружина Джастіна Бібера, а також від недавнього часу ще й бізнесвумен, Гейлі Бібер, потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі, коли приїхала до міста у своїх робочих справах.

На знаменитості був темно-синій світшот та широкі штани від бренду Wardrobe.Nyc, з яким вона співпрацює. Цей простий і зручний лук дівчина доповнила чорними кросівками та окулярами від Balenciaga.

У руці Бібера несла невелику чорну сумку від бренду The Row, заснованого сестрами-близнючками Мері-Кейт та Ешлі Олсен 2006 року. А ось на руці у дівчини красувався браслет від Tiffany&Co.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Ймовірно, Гейлі ходила на знімання, адже коли вона поверталася до свого автомобіля, її образ трохи змінився — на обличчі у неї з'явився макіяж, а ось вуха вона прикрасила масивними сережками в олдскульному стилі. В руці вона тримала каву.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що модель заснувала косметичну компанію Rhode – це доглядова косметика для обличчя та тіла. Проте ще не встиг бренд з'явиться на прилавках усіх косметичних мереж, як на Гейлі вже подали до суду. Як виявилося, у магазину жіночого одягу, який був відкритий ще 2014 року Фібі Вікерс і Пурною Гатау, така сама назва. Засновниці бренду також стверджують, що й логотип косметити Гейлі дуже схожий на їхній. Але наврял донька мільйонерів і гламурна красуня з Беверлі-Гіллз збиралася красти назву і маловідомого бренаду, адже Роуд (Rhode) — це друге ім'я дівчини.

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