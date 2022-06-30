У світшоті з синьо-жовтим серцем: Джамала зустрілася з українськими дітьми у Туреччині

У світшоті з синьо-жовтим серцем: Джамала зустрілася з українськими дітьми у Туреччині

Співачка виступила в Анталії і зустрілася з дітьми з України.

Джамала побувала у Туреччині, де зустрілася з українськими дітьми. Цього ж дня артистка виступала на благодійному концерті, отримані кошти від якого підуть на підтримку цих дітлахів. Світлини вона виклала в Instagram.

Джамала / Фото: Інстаграм Джамали

Джамала / Фото: Інстаграм Джамали

Джамала / Фото: Інстаграм Джамали

"Зараз тут перебувають 1600 вихованців інтернатів та дитячих будинків. Чесно, непроста емоційно зустріч. Невимовно боляче від того, що вони вже бачили війну й вимушені рятуватися в іншій країні. Але тут роблять все, аби допомогти їм відчути себе вдома.

Діти малюють, займаються з педагогами, грають… Дуже цінно те, що тут про них піклуються. Дякую за цей день всім моїм новим друзям та всім, хто їм допомагає", - написала співачка, додавши хештег #StandWithUkraine.

Джамала / Фото: Інстаграм Джамали

Джамала / Фото: Інстаграм Джамали

Одягнена Джа була у білий світшот із вишитим синьо-жовтим серцем та прикріпленою стрічкою у колір українського прапора. Верх вона скомбінувала з джинсами. У вухах у співачки були сережки у вигляді тризуба.

Джамала / Фото: Інстаграм Джамали

Джамала / Фото: Інстаграм Джамали

Джамала / Фото: Інстаграм Джамали

Джамала / Фото: Інстаграм Джамали

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