Шоу-бізнес

Шоу-бізнес
92
1 хв

У своєму репертуарі: Карді Бі одягла твідове вбрання за майже 6 тисяч євро, щоб дати свідчення в суді

Життя 32-річної американської реперки Карді Бі сповнене не тільки концертів, але й драм.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Карді Бі

Карді Бі / © Getty Images

Карді Бі знову опинилася в суді, щоб дати свідчення у цивільній справі за участі її колишньої охоронниці, яку вона образила.

Зірка одяглася так, щоб справити враження — у дизайнерський твідовий комплект вартістю майже 6 тисяч євро від відомого бренду Giambattista Valli. Зокрема, вона носила жакет із торочкою за 3250 євро та розкльошені від колін штани за 2700 євро.

Карді Бі / © Getty Images

Карді Бі / © Getty Images

Образ Карді Бі також доповнила перукою з довгим білим волоссям, яке було укладене в елегантну голлівудську хвилю, довгим нюдовим манікюром, макіяжем без яскравих акцентів, туфлями на підборах і сумкою від Louis Vuitton з яскравим принтом і заклепками.

Попри вартість вбрання, Карді Бі явно не змогла перевершити Кім Кардашян, яка в травні цього року прийшла до суду Парижа обвішана діамантами від Samer Halimeh і Briony, а також у сукні від John Galliano.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Карді Бі опинилася в суді через те, що напала на свою охоронницю Емані Елліс, яка заявила, що реперка плюнула в неї, образила її расистськими словами і порізала їй щоку нігтями 2018 року.

