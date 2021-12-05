У своєму репертуарі: пишнотіла Lizzo відвідала вечірку Playboy у відвертому вбранні

Традиційно образ артистка вибрала дуже сміливий.

Схоже, що реперша Lizzo зовсім не має комплексів, адже сміливо носить і прозоре вбрання, і міні, які демонструють її пишні форми. Наприклад, на вечірку Playboy, яка выдбувалася в Маямі, Lizzo одягла дуже відверте вбрання.

Блакитний топ на тонких бретельках був повністю прозорим і з вирізами. На ньому також був малюнок знаменитого логотипу журналу у вигляді зайчика.

Доповнила топ спідниця з такими ж розрізами з боків. Схоже, що під своє вбрання зірка білизну не одягла, але доповнила лук величезними сережками-кільцями і довгим манікюром.

Lizzo / Getty Images

Раніше реперша епатувала повністю прозорою фіолетовою сукнею. У такому образі вона завітала на вечірку в Лос-Анджелесі, організовану на честь дня народження її подруги — реп-виконавиці Cardi B.

Lizzo / Getty Images

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