У своєму репертуарі: соліст гурту Måneskin вийшов на сцену з оголеними сідницями, а басистка засвітила груди

На церемонії MTV Video Music Awards 2022, яка відбулася в ніч проти суботи, не минулося без скандалу. Трансляцію довелося терміново перервати.

Епатажні улюбленці публіки, італійський глемгурт Måneskin був серед номінантів на MTV Video Music Awards. Вони пішли додому зі статуеткою в категорії "Найкраща альтернатива".

Перед початком шоу артисти вийшли на традиційну доріжку та позували для преси. Вони всі були в чорному та дуже епатажними. Даміано Давид з'явився з атласних штанах і накидці зі стразами, яку одягнув на голе тіло, гітарист Томас Раджі одягнув костюм, розшитий паєтками, барабанник Ітан Торкіо - штани, корсет і шкіряні рукавички, а ось Вікторія Де Анджеліс одягла шорти, чорні колготи і чорні чоботи, на дівчині була також блуза на одне плече, а її сосок на грудях був заклеєний сріблястим серцем.

Måneskin / Фото: Associated Press

Пізніше рокери вийшли на сцену та виконали свій хіт "Supermodel", але під час шоу стався невеликий конфуз з образом Вікторії, через що більша частина трансляції їхнього виступу була перекрита картинкою зали, знятою раніше. Річ у тому, що басистка так активно грала, що в якийсь момент з її плеча спала блуза і одна з грудей, яка не була заклеєна, оголилася. Як результат, в ефір цього не пустили.

Måneskin / Фото: Associated Press

Водночас образ Даміано з оголеними сідницями нікого не бентежив. Артист без краплі сором'язливості демонстрував свою п'яту точку.

Måneskin / Фото: Associated Press

Måneskin / Фото: Associated Press

Після отримання нагороди Måneskin знову вийшли для фото, але переодяглися. Даміано навіть одягнув майку.

Måneskin / Фото: Associated Press

Виступ гурту:

Читайте також: