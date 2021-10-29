У своєму репертуарі: супермодель Коко Роша в екстравагантній сукні на заході

У Нью-Йорку відбувся благодійний вечір.

Появи супермоделі Коко Роші на червоних доріжках ніколи не бувають звичайними, адже зірка просто обожнює екстравагантне вбрання. Вчора на благодійному галавечорі вона з'явилася саме в одному з таких образів, адже обрала вбрання від Christian Siriano.

Сукня була чорного кольору, мала приталену спідницю зі шлейфом і довгі прозорі рукави з фатином. Також фатином було прикрашене і декольте вбрання. Волосся Коко зібрала у високий пучок, а на очах у неї був насичений макіяж. Завершили цей вечірній образ ювелірні вироби від Luminous Diamonds та чорні сатинові туфлі.

Коко Роша / Associated Press

Захід, який відвідала Роша, було організовано з нагоди 30-річчя DKMS — організації, яка бореться із раком крові. Гостями галавечора також стали модель Кая Гербер, її батько та дизайнерка Вера Вонг.

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Образи моделі Коко Роші (11 фото)

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