У своїй знаменитій футболці F*ck you Putin: як Аліна Байкова відсвяткувала День Незалежності України

Модель приєдналася до сотень українців на Мангеттені у День незалежності України.

Українська модель Аліна Байкова, як і багато українців у всьому світі, святкувала вчора, 24 серпня, День Незалежності України. Зірка мешкає у Нью-Йорку, тому разом із друзями вийшла на вулицю в районі Грінвіч-Віллідж взяла участь у святкуванні.

Українці, що мешкають у Нью-Йорку, зібралися разом біля Вашингтонської арки у патріотичних образах, вишиванках та з прапорами в руках, і пройшлися всі разом Бродвеєм до мерії. У марші взяло участь понад 500 українців.

Аліна ж з'явилася на публіці знову у своїй уже культовій футболці від українського бренду Vip Luxury Edition. Це була довга жовта футболка з написом F*ck you Putin.

Аліна Байкова/фото: Іван Михайленко

Образ модель доповнила прапором України в руці, кросівками, макіяжем та сонцезахисними окулярами.

Аліна Байкова

Аліна Байкова

Нагадаємо, що в цій же футболці Байкова з'явилася на червоній доріжці у Каннах. Тоді демонстрації антипутінського напису завадили охоронці заходу, які одразу ж оточили Аліну, почали прикривати її та попросили одягнути та застебнути тренч так, щоб не було видно футболки.

Аліна Байкова / Фото: Associated Press

Аліна Байкова / Фото: Associated Press

Аліна Байкова / Фото: Associated Press

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