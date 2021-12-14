У святкових луках: Вікторія та Девід Бекхеми поділилися барвистим фото

Вікторія та Девід Бекхем поділилися в Instagram знімком, який міг би стати їхньою різдвяною листівкою.

І Вікторія, і її чоловік Девід одягнені на фото у святкове вбрання. На дизайнерці чорна футболка з принтом та чорні штани, а Девід одягнув білу сорочку з краваткою поверх якої синій джемпер із принтом сніжинок та малюнком земної кулі, на якому написано "Spice World". Бекхем усміхається і показує пальцем на цей напис, стоячи поряд зі своєю дружиною Вікторією.

"От і різдвяний джемпер містера Бекхема! Поцілунки", — написала Вікторія у підписі, маючи на увазі, звичайно ж, джемпер свого чоловіка.

Однією з перших фото прокоментувала ексучасниця гурту Spice Girls Емма Бантон, вона написала: "Найкращий різдвяний джемпер у світі!!!!" Ще одна колега по групі Мелані Браун залишила в підписі смайлик, що сміється.

Вікторія та Девід Бекхеми / Getty Images

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