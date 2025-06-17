У синій сорочці, джинсах і кедах: стильний Бред Пітт в об'єктивах папараці

Бред Пітт / © Getty Images

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До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапив Бред Пітт, який вийшов у світ у стильному луку.

На ньому була синя сорочка від аргентинського бренду Taverniti і сині джинси з коричневим поясом. Образ Пітт доповнив білими кросівками з акцентними смарагдовими і бордовими деталями.

Бред Пітт / © Getty Images

На обличчі у нього були сонцезахисні окуляри-авіатори і легка щетина. Він мав стильний і привабливий вигляд.

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Нагадаємо, Бред Пітт на прем'єрі «F1: Фільму» з’явився у пастельно-кораловий лляний костюм.