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- Шоу-бізнес
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У синій сорочці, джинсах і кедах: стильний Бред Пітт в об'єктивах папараці
Актор займається промокампанією своєї нової стрічки «F1: Фільм».
До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапив Бред Пітт, який вийшов у світ у стильному луку.
На ньому була синя сорочка від аргентинського бренду Taverniti і сині джинси з коричневим поясом. Образ Пітт доповнив білими кросівками з акцентними смарагдовими і бордовими деталями.
На обличчі у нього були сонцезахисні окуляри-авіатори і легка щетина. Він мав стильний і привабливий вигляд.
Нагадаємо, Бред Пітт на прем'єрі «F1: Фільму» з’явився у пастельно-кораловий лляний костюм.