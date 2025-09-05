У синій сукні та з розкішною зачіскою: Джессіка Честейн отримала зірку на Голлівудській Алеї слави

Джессіка Честейн / © Associated Press

48-річна голлівудська акторка Джессіка Честейн отримала свою зірку на Алеї слави. Урочистий захід відбувся в четвер, 4 вересня, і вона прийшла на нього в лаконічній класичній сукні синього кольору.

Вбрання акторки було А-силуету і виконане з деніму. Автором сукні є бренд Jonathan Cohen.

Відтінок сукні ідеально поєднувався з насиченим рудим відтінком її волосся, яке стилісти вклали в розкішну і об’ємну зачіску на один бік з легкими локонами.

Образ Джессіки доповнили лаконічні чорні лакові туфлі, макіяж з помадою яскравого відтінку на губах, а також романтичний набір прикрас у вигляді ромашок.

Честейн — лауреатка безлічі нагород, включно з преміями «Оскар» і «Золотий глобус», а також номінантка на дві премії BAFTA, дві премії «Тоні» і премію «Еммі». 2012 року журнал Time назвав її однією зі ста найвпливовіших людей світу.