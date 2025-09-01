ТСН у соціальних мережах

У синій сукні з червоним бантом і величезними ґудзиками: Аманда Сейфрід сяяла у Венеції

Актокра відвідала 82-й Венеційський кінофестиваль.

Аманда Сейфрід

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Після незвичного рішення одягнути вбрання акторки Джулії Робертс на фотокол, для червоної доріжки Аманда Сейфрід обрала вже кастомну сукню. Вона справила враження, коли вийшла на публіку в довгому синьому вбранні зі шлейфом.

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Її сукня-бюстьє застібалася на величезні ґудзики спереду, але деякі з них вона залишила розстебнутими, щоб продемонструвати свої туфлі від Jimmy Choo на підборах і платформі.

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Також вбрання Аманди доповнював червоний бант на грудях зі стрічками, що спадали до самої підлоги, та оксамитовий чокер на шиї, який вона прикрасила брошкою «Птах на камені» від Tiffany & Co. — культовою прикрасою бренду, яку неодноразово надівали багато знаменитостей, зокрема Блейк Лайвлі.

Волосся Аманди було укладене у високу зачіску-пучок, а на обличчі їй зробили лаконічний вечірній макіяж.

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

У такому вбранні Аманда прийшла на прем’єру фільму «Заповіт Енн Лі» — історичного драматичного музичного фільму, в якому актокра виконала головну роль.

