У синій сукні з червоним бантом і величезними ґудзиками: Аманда Сейфрід сяяла у Венеції
Актокра відвідала 82-й Венеційський кінофестиваль.
Після незвичного рішення одягнути вбрання акторки Джулії Робертс на фотокол, для червоної доріжки Аманда Сейфрід обрала вже кастомну сукню. Вона справила враження, коли вийшла на публіку в довгому синьому вбранні зі шлейфом.
Її сукня-бюстьє застібалася на величезні ґудзики спереду, але деякі з них вона залишила розстебнутими, щоб продемонструвати свої туфлі від Jimmy Choo на підборах і платформі.
Також вбрання Аманди доповнював червоний бант на грудях зі стрічками, що спадали до самої підлоги, та оксамитовий чокер на шиї, який вона прикрасила брошкою «Птах на камені» від Tiffany & Co. — культовою прикрасою бренду, яку неодноразово надівали багато знаменитостей, зокрема Блейк Лайвлі.
Волосся Аманди було укладене у високу зачіску-пучок, а на обличчі їй зробили лаконічний вечірній макіяж.
У такому вбранні Аманда прийшла на прем’єру фільму «Заповіт Енн Лі» — історичного драматичного музичного фільму, в якому актокра виконала головну роль.